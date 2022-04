Alain DJEYARAMANE

« Vivre est une aventure quotidienne source d’audace et de créativité » _________________________________________________________________________



Indépendant : Consultant / Coach en management de projet

Contact : adjeyaramane@gmail.com



Le Consultant co-construit des solutions et accompagne leurs mises en place.

Le Coach co-fabrique de la réactivité et accompagne les émotions.







« Le management, c’est d’abord miser sur l’humain »

______________________________________________________



Formation :

- Coach en entreprise (Cap Large Evolution - La Rochelle)

- Ingénieur en management de projet (CESI - Rouen)

- Licence de Mathématiques (FAST - Côte d’Ivoire)







« Se voir tel qu’on est »

_______________________



Développement personnel :

- Hypnothérapeute (IFHE - Paris)

- Massage Ayurvédique (TAPOVAN - Normandie)

- Judo (CAUXSPORT - Valmont)



Vie associative :

- Argentic (Club Photo N/B - Président)

- Magiciens de la Nuit (Spectacle S&L - Coordinateur Son)

- DiverS GenS (Troupe de théâtre - Logistique)







« Apprécier le village planétaire »

________________________________



Séjour en : Côte d’Ivoire, Guyane, Algérie, Inde, Portugal, Italie, Luxembourg, Belgique, Angleterre…







« Rencontre avec la pensée complexe »

_________________________________________



Activités salariales précédentes : Programmeur, Analyste, Ingénieur, Informaticien, Pilote de Projet



Secteurs d’activités : Industrie, SSII, Banque, Nucléaire



Au fil du temps, je tente de redonner du sens à certains mots et vous ?



Mes compétences :

