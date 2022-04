Farnaz LEGRAND

Je suis autoentrepreneur, je suis à votre disposition, n' hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire...

Inventive et observatrice, ayant poursuivi des études différentes dans plusieurs pays, mon expérience me permet de porter un regard neuf sur les projets.

De plus, étant une personne particulièrement sociable et à l’écoute, je suis très efficace en travail d’équipe.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

AutoCAD

CorelDRAW

Adobe Illustrator

Vectorworks

Adobe Photoshop CS6

JavaScript

HTML

JQuery

PHP

CSS 3