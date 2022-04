Farouck ADOSSO

Je suis titulaire d'un MBA en Audit et Contrôle de Gestion et actuellement au 3ème cycle de l'Expertise Comptable français au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). Parallèllement, j'ai finalisé un Master en Management des Organisations/Création, Reprise d'Entreprise et Entrepreneuriat de l'Université de Bordeaux 4 et le Diplôme d'Etudes Professionnelles Approfondies en Entrepreneuriat de l'Institut de la Francophonie et de l'Entrepreneuriat.Je capitalise plusieurs années d'expériences dans les domaines de l'Expertise Comptable et de l'Audit notamment en matière de présentation des états financiers, d'assistance comptable et fiscale, de conception des manuels de procédures administratives, financières et comptables. J'ai plusieurs années d'expériences aussi au niveau de l'enseignemennt supérieur dans les classes préparatoires de BTS, Licence Professionnelle et Bachelor of Business Administration.



Mes compétences :

Elaboration de business plan

Elaboration des états financiers

Tenue de la comptabilité en normes OHADA

Elaboration de manuels de procédures

Tenue de la comptabilité en normes françaises

Analyse financière de l'entreprise

Gestion juridique, fiscale et sociale

Consolidation des comptes en normes françaises

Consolidation des comptes en normes IFRS

Audit

Contrôle de Gestion

Finances

Comptabilité