Farouk HARRACHE

Consultant intégrateur ayec trois (3) projets en portefeuille dans les secteurs Distribution, Telecom, et Oil & Gaz j'ai cumulé une expérience concluante sur l' implémentation de Oracle E Business suite version Release 12.

Processus Implementés

1- Procure to Pay: Gestion et automatisation du processus opérationnel des approvisionnements Internes et externes avec la mise en place du contrôle budgétaire

2- Order to Cash; Gestion et automatisation du processus opérationnel des commandes. livraisons , facturations encaissements Client

4- Drop shipment ,Back to Back Order & Internal Requisition



Modules:

Payables AP : Gestion de la facturation, reglement et comptabilité fournisseurs,

General ledger GL: Gestion de la comptabilité Generale, Budgetaire et Analytique

Purchasing PO: Gestion des approvisionnements interne, externe et commandes fournisseurs

Inventory INV: Gestion des mouvements des stocks et inventaires

Order Managment OM: Gestion des commandes Clients interne et Externe

Receivables AR; Gestion de la facturation, encaissement et comptabilité Clients

Advanced Pricing QP; Gestion de la tarification

AME Approval management Engine



Mes compétences :

Oracle

Gestion de projet

Logistique

Informatique

Business Intelligence

Formation