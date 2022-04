1/ Actuellement en recherche active de poste « Ingénieur Qualité / QHSE OU Adjoint Manger / Adjoint Responsable » : intégrer une équipe dynamique, partager mon savoir-faire et développer mes compétences en Management (secteurs : Agroalimentaire, Distribution-GMS, Pharmaceutique...) ;



2/ Perspectives professionnelles : je souhaiterais évoluer avec la dynamique de formation et de promotion, vers un poste clé de « Responsable fonctionnel OU Manager opérationnel », à dimension plutôt internationale ;



3/ Par ailleurs, issu d'une triple formation : Ingénieur Agroalimentaire ; Master Européen-Food Identity et Mastère Spécialisé en Management QSE. J'ai environ 3 ans d'expériences professionnelles, avec références et recommandations : Chambre d'Agriculture du Cantal (15) ; Groupe ESA-Angers Loire (49) ; Minoteries Paulic (56).



=> Disponibilité immédiate et mobilité géographique en île de France (France entière à voir si l'offre de poste relève un challenge intéressant), dans ce contexte n'hésitez pas à me contacter :



► E-mail= > farouk.merar@yahoo.fr

► Mobile = > +33 (0) 7 52 10 46 04



Mes compétences :

Gestion de projets Qualité

Qualification d'Auditeur QHSE (2016)

Amélioration continue (PDCA)

Evaluation des Risques Professionnels-Document Uni

Contrôle Qualité, analyses sensorielles

Analyse des risques-étude HACCP

Management de Stratégies QHSE

Certifications : GMP+, Signes de Qualité (SIQO)