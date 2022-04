Mes compétences :

Automatisme et contrôle commande

Automates de sécurité HIMA

Siemens S7-300

Siemens S7-1500

HIQuad (Logiciel ELOPII)

HIMatrix (ELOPII Factory et SILworx)

HIMax (SILworX)

IHM Siemens (Wincc Adveced)

See Expert

PL7 Pro

Unity Pro

TIA Portal