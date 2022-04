Farrah ARFI

De formation technique, j'ai effectué ma première expérience professionnelle en tant que superviseur technique à l'hôtel HYATT de Roissy CDG de septembre 2009 à septembre 2011.

J'avais pour mission de gérer une équipe de 8 techniciens,gérer leur planning,mettre à jour leur formations,gérer les contrats de sous-traitant,mettre en place et de faire le suivi des plannings préventif des chambres et des installations techniques, de m'assurer de la bonne mise aux normes des équipements de sécurité et techniques. Je faisais également le suivi des différentes entreprises extérieures présentes lors de travaux et me suis assurée du bon rendu des chantiers. Je suis aussi capable d'intervenir sur le terrain pour des problèmes techniques et suis habilitée pour l'électricité, la plomberie, chauffage, climatisation, ascenseur...

Ma deuxième expérience professionnelle c'est déroulée dans un établissement de logement sociaux de Janvier 2013 à Juin 2014. J'avais pour responsabilité la remise en état des logements après sinistres (dégât des eaux, incendie...), la gestion des dossiers d'assurance, les expertises, les remboursement et le suivi avec les entreprises de travaux.



Aujourd'hui, je souhaite me réorienter dans le domaine de événementiel qui m'a toujours attirée et je pense que mes compétences techniques seront pour moi un avantages.

Je réalise donc une formation par correspondance en chargée de communication événementiel et je recherche un stage d'une durée de 6mois afin de valider ma formation et d'obtenir mon diplôme.



Je suis une personne motivée, autonome, dynamique, organisée, avec un bon esprit d'équipe, une bonne écoute des autres et une grande capacité d'adaptation.

J'ai un bon niveau parlé et écrit d'anglais, de bonnes notions en espagnol et je parle couramment l'arabe.

Je suis disponible immédiatement et prête à me déplacer à l'international si besoin.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Esprit d'équipe

Organisé

Technique

Management

Gestion de projet

Electricité

Organisation