Farrokh AZADHARF

Bonjour,



Je suis formateur certifié Microsoft (MCT) depuis 2004.



Certifié MCSE Windows Server NT4, 2000, 2003 et MCITP Windows Server 2008, Microsoft Exchange Server 2003, 2007 et 2010, je dispense différents cours concernant les systèmes client/serveur des produits Microsoft.



Mes stagiaires sont soit les administrateurs des différentes sociétés à la recherche de perfectionnement ou une connaissance particulière sur un des produits dans la ligne de mes compétences ou des personnes à la recherche d'emploi qui souhaitent connaitre ou se perfectionner pour trouver un travail ou des jeunes en alternance.





J'ai travaillé plusieurs années comme technicien réseau et helpdesk et finalement en tant qu'ingénieur système et réseaux et support avant-vente avant de me convertir en formation.



Je cherche des missions de formation ou éventuellement des missions de très courte durée sur les projets d'audit ou conseil et l'installation/dépannage des réseaux Microsoft.



Mes disponibilités varient suivant les sollicitations des centres de formation. Je suis mobile et, si mon calendrier me permet, je pourrais intervenir rapidement si besoin est.



Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.



Vous pouvez consulter mon transcrit en suivant le lien ci-dessous:



https://mcp.microsoft.com/Anonymous/transcript/Validate



ID : 688409

Code : 28121956



Mes compétences :

DNS

MCITP

Microsoft Exchange

Active Directory

MCSE

TCP/IP

Assistance utilisateur

Formateur

Réseau

Formation professionnelle

Exchange Server 2010, 2013 et 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016