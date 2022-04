François VELU a fait une grande partie de sa carrière dans le domaine des services (B2B) notamment aux postes de directeur marketing et directeur général adjoint d’organismes de formation professionnelle continue. Parallèlement à ses activités professionnelles, il a été professeur vacataire notamment en marketing direct dans des Ecoles Supérieures de Commerce (CCI). Il intervient également auprès des salariés de grands groupes en formation professionnelle continue.



Il a été de juillet 2012 à mars 2013 directeur des programmes de la formation professionnelle continue à l'Ecole Supérieure de Commerce et de Management de Tours-Poitiers (ESCEM). Il rejoint le siège du CNED à Poitiers en avril 2013 où lui est confiée la direction Langues et Culture, puis la direction Enseignement Professionnel Continu et la direction enseignement professionnel initial et continu, langues et culture. En février 2017, l'UTC lui confie la direction de la formation continue.



François VELU obtient en 2011 - 2012 deux Masters RH-RSE et RH-Mobilité Internationale, respectivement de l’IAE de Paris Panthéon-Sorbonne et de l’Université Paris-Est Marne La Vallée. Il détient par ailleurs un MBA de l’université de Sherbrooke (Canada), un DESS en Marketing Direct de l’IAE de Lille. Il est ancien élève de l’IGS Paris.



Spécialités



Marketing RH, Management et performance des équipes, Formation, RH, E-learning, Création filiale au Québec, Organisation et Restructuration d'entreprises, Marketing direct, Marketing électronique, Communication b2b ...



Mes compétences :

Marketing RH

Développement

Organisation

RH

Formation professionnelle continue

Management

E-learning

Marketing direct

Formation