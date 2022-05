4 années d'expérience en marketing produit et opérationnel pour des marques de distribution grand public, aussi bien sur le web que pour des réseaux physiques.

Implication, proactivité et enthousiasme : mes 3 moteurs au quotidien !



Très bonne découverte de mon profil et à bientôt.



Mathilde Thierart

mathilde.thierart@gmail.com

06.67.76.79.17



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication

Webmarketing

Marketing produit

CRM

Marketing direct

Réseaux sociaux