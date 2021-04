« La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre » - Emile ZOLA

Fort d’une riche & complexe expérience dans le secteur industriel, venue compléter un parcours dans la Défense et soucieux de conserver l’enthousiasme, indispensable à l'épanouissement et donc à la réussite, j’ai souhaité m’engager dans un nouveau challenge. C’est ainsi que le secteur de l’immobilier c’est imposé à moi ! Un secteur ou je peux aujourd’hui, en tant qu’indépendant, partager mes valeurs de respect et d’engagement, mon expérience de la mobilité géographique dont l’expatriation et enfin ma passion pour l’immobilier et les projets qui l’entourent.

Créer sa propre activité, s'adosser à un groupe national certifié et favorablement reconnu dans le secteur de l'immobilier, contribuer à conseiller, aider et réaliser le rêve d'acquéreurs ou vendeurs, voilà aujourd'hui ce qui m'enthousiasme et me motive !

Enfin je peux également recruter et aider de nouveaux conseillers en démarrage, important pour se lancer dans une activité d’indépendant où plaisir, liberté, émotions et fort engagement se côtoient.



En phase de reconversion ou en début d’activité, des questions ? Contactez-moi !



N'hésitez-pas à me suivre dans cette nouvelle aventure et découvrir mes publications. Je vous attends !



http://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/yves-garrec/73464

Mes compétences :

Gestion de projet

Management de transition

Audit

Expertise technique

Management opérationnel

Logistique

HSCT

Négociation immobilière