Fasckel POATY

J'ai occupé tour à tour les postes de conseiller financier, assistant commercial mais aussi conseiller commercial et animateur des ventes, auprès d'entreprise comme Cofinoga, Sofinco, Orange, la Caisse d'épargne ou encore le Crédit agricole et dernièrement Carrefour banque. Tous ces postes m'ont permis de développer une solide expérience en lien à chaque fois avec le conseil clientèle, l'écoute active et l'analyse dynamique des besoins clients pour trouver les produits et ou les services qui leurs correspondent le mieux enfin de les accompagner dans les moments clés de la vie.



MES COMPETENCES:



COMMERCIAL

Présenter, promouvoir et vendre des produits et services;

Atteinte des objectifs quantitatif et qualitatif;

Proactivité et conquête commerciale;



CLIENTS/PROSPECT

Ecouter, orienter et conseiller;

Accueil et entretien dynamique;

Entretenir et développer une relation commerciale;



MARKETING

Mise en place plan daction commercial;

Traitement des opportunités internet;

Gérer et développer un portefeuille client;



REPORTING

Piloter et développer des fichiers GRC;

Suivi, analyse et pilotage des chiffres de lagence;

Gestion et signature des contrats et avenants;