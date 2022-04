Faskaoui LAHCEN

Consultant senior certifié sage 100 : Mise en place des solutions informatique de gestion sage 30&100 V16 & I7



* Parmi les Projets Mis en place :



- Projet de Migration de Sage 500 vers Sage 100 SqlServer(Gestion Commerciale,Articles gérés par Lot, Historique de 10 ans)

- Projets de la mise en place de sage 100 Propriétaire (Module comptable, commercial et Paie)

- Projets de la mise à niveau de la comptabilité Gestion Commerciale et paie Sage 100

- Projets de la mise en place de Sage paie100 SqlServer , module CNSS et IR

- ....















Mes compétences :

SAGE ERP 100

Microsoft SQL Server

Crystal Report