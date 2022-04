Fassou NINAMOU

Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Domain Name Server Protocol

Dynamic Host Control protocol

Microsoft Access

Microsoft Visual Studio

Router

SQL

Visual Basic .NET

Anglais technique

Régulation industielle

TIA Portal

MikroC for PIC

Unity pro

Automates programmables

Microcontroleur

Protocole TCP/IP

C Programming Language

Cisco Switches/Routers

Microsoft Office

Matlab

Visual Basic for Applications

WIN SERVER 2008