Fatah DJEBBARI

J’ai 11 ans d’expérience comme consultant sas AMOA et AMOE



Pour un des leaders français en banque (BNP Arval), j’ai réalisé ma dernière mission autant que consultant AMOA, par laquelle, j’ai dirigé un projet de reporting sous sas au sein du service marketing.



Au travers de mes missions décrites dans mon cv ci-joint, vous pourrez mieux apprécier mon parcours autours de ma double compétence en tant que, consultant AMOE en programmation, et consultant AMOA dont la force de proposition et d’implication est mise au service de la satisfaction de mes clients.



C’est avec plaisir que je me rendrai disponible pour vous



Mes compétences :

SAS Base

SAS Statistical Package

UNIX

SQL

Microsoft Excel

Bo

SAS/ACCESS

SAS STAT

DB2

SAS/GRAPH

SAS GUIDE

Oracle

SAS Enterprise Guide

Visual Basic