Faten MAG BRAHAM

Le challenge et la nouveauté m'inspirent .... Toujours dans la dynamique avec un intérêt marqué pour l'innovation.

Mes expériences professionnelles et mes formations m'ont permis d'acquérir une polyvalence certaine dans l'organisation d’événements.

Je suis investie dans plusieurs structures à titre bénévoles, ce qui me permet d'entretenir un lien avec différents milieux professionnels.



Mes compétences :

Communication

Chimie

Marketing

Technico-commerciale

Animation réseau

Management Négociation Animat

Animation scientifique

SAP

Microsoft Office

Internet

Adobe Photoshop

Evénementiel

Science des matériaux

Gestion associative

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Esprit analytique

Esprit d'équipe