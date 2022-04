Faten MAILLARD

Notre savoir-faire passe par une équipe investie dans une démarche qualité et maîtrisant les techniques de télé prospection et de télévente.



Notre gamme de services outsourcing s’étale sur des appels Inbound et Outbound.Une expertise qui est mise à la disposition de plusieurs pays d’Europe (France, Belgique, Suisse) et le Canada.



Dial-n-Deal est un service multilingue. Pour favoriser le développement de vos activités dans votre pays et sur toute l’Europe, nous vous faisons bénéficier d’un choix multiple de langue: français, allemand, italien, anglais.



Notre gamme de services est très large pour mieux répondre à vos attentes et à tous vos besoins.Dial-n-Deal se veut une solution immédiate à tous les chefs d’entreprise, une réponse à tous vos besoins pour un partenariat fiable et réussi.



Dial-n-Deal met à votre disposition un ensemble de moyens, de compétence, une bonne organisation et des techniques capables d’apporter une réponse adaptée à votre demande et à vos besoins.Dial-n-Deal établit avec vous un contrat confiance-qualité en respectant un cahier de charge préétabli afin de réussir notre partenariat.



Mes compétences :

Vente B2B

Avant vente

Vente à distance

Vente en ligne