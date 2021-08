Philippe CHRISOKOÏDIS

Commercial pendant 17 ans dans le domaine de la construction de maison individuelle, j'ai su changé de cap avant que la crise immobilière des années 90 ne frappe. Après avoir eu en 1994 l'opportunité de travailler comme conseiller financier jusqu'à 2003 dans la banque-assurances en Suisse et France frontalière à Genève, j'entrepris de faire ce travail à mon compte en tant que courtier indépendant en financements immobiliers et en investissements financiers en Suisse et France.



Les produits d'investissements que je propose sont les suivant:

-Investissement dans les grands crus de Bordeaux

-Investissement à revenus trimestriels ou semestriels dans l'immobilier

avec des performances de 6% à 8% (recherchons partenaire Suisse et France)



Mes compétences :

Prêt immbobilier pour les non résident Suisse

Prêt immobilier en Suisse et France frontalière

Investissement dans l'immobilier à revenus (Allema

Investissement dans l'or physique (Suisse)

Investissement dans les grands crus de Bordeaux (F

Investissement dans les diamants (Suisse)