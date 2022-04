Fathi BEL HAJ

Je suis le responsable commercial de la société C.I.COM, une société spécialidée dans le domaine de la vente, l'installation et la maintenance de :







· Détection incendie & gaz



· Système de vidéosurveillance



· Vidéophonie, interphonie



· Téléphonie



· Réseau informatique



· Alarme anti intrusion



· Contrôle d’accès



· Pointage biométrique



· Barrière électromagnétique



· Télédistribution



· Sonorisation professionnelle





je propose à tout personne d'êtres mon ami et d'établir une relation de partenariat de le but d'échanger les idées, les solutions, de proposer à des clients



Merci à tous