Fathi BERRAHOU

EN RECHERCHE ACTIVE: Après un parcours débuté dans a presse, je suis devenu assistant de communication dans une collectivité territoriale.

Je recherche un poste dans la communication, de préférence dans les relations presse, analyste médias ou rédacteur en Ile-de-France.

Très autonome sur mon poste, mais aussi à l’écoute des clients, je prends en charge les projets qui me sont confiés avec rigueur et enthousiasme.

N’hésitez pas à me contacter pour plus amples informations.







Mes compétences



.Produire des revues de presse pour les clients.

.Suivi de l’actualité dans les domaines aussi variés que la politique, l’économie, le social, l’industrie et le culturel.

.Sélectionner et hiérarchiser l’information selon le cahier des charges établis avec le client.

.Réactivité sur l’information avec remontée des éléments améliorant la veille.

.Connaissance de l’actualité et des médias.

.Mettre en page des articles sélectionnés.

.Collecter des informations.

.Rédiger des articles.

.Produire, monter et présenter des reportages radio.

.Animer des réunions et conférences de presse.

.Activité relations publiques.



Mes compétences :

Chargé de communication

Communication

Journalisme

Médias

Presse

Rédacteur

Veille

Veille médias