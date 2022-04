Fathi MAALAOUI

Je suis un jeune géologue tunisien,orientée mine, carrières et environnement, j'ai une année d'expérience dans l'exploitation du minerai de fer en mine de Tamera-Douahria (Tunisie) et une année d’expérience en prospection géologie et foncière dans le domaine de la carrière (« Hammam Sidi el Haj » et « d’Oued Dieb » dans la wilaya de Biskra- Algérie).

De plus, j'ai une connaissance des outils SIG tels qu’ArcGIS pour la création et gestion de données géoréférencées.

Dynamique, rigoureux, motivé, prend des initiatives, bonnes relations en entreprise, ouvert, curieux, envie de relever des défis, mobile à l’international.

Actuellement, je suis à la recherche de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Métallogénie : étude des gisements (description, é

Traitement des donnés géochimique : traitement et

Logging et traitement des sondages (description,

Traitement géostatistique de données des sondage

Cartographie géologique : cartographie numérique

Maîtrise parfaite des outils de SIG