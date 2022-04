Fathi TOUJANI

Mes atouts pour votre poste:

- Une expérience professionnelle confirmée et des prises de responsabilités croissantes.

- Une capacité à animer, fédérer et motiver les équipes dans un souci de satisfaction totale du client.

- Une aptitude à mobiliser les équipes autour des résultats commerciaux (C.A - Indicateurs – Stocks - Démarque connue - Démarque inconnue - Résultats).



A l'écoute d'offres peut importe le secteur d'activité. Mobile et attentif pour les départements suivants 68/90/25.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Gestion des stocks

Relations clients

Recrutement

Vente

Démarche commerciale