Fathia ETTAIEB

J'ai forgé l'essentiel de mes compétences en informatique au sein d’ISET CHARGUIA grâce à la formation continue dédiée aux travailleurs que je suis entrain de la suivre, où, j'ai voulu consolider mes connaissances et obtenir un diplôme de technologie informatique.



J'ambitionne dorénavant de mettre à profit mes acquis pendant ma formation et mon expérience de 10 ans au service d'une entreprise performante et formatrice, afin de développer de nouveaux projets professionnels et de parfaire mes connaissances.

Avec 10 ans d’expérience en développement applicatif, je propose des services de conseil, d’analyse, et de réalisation.



Domaines d’intervention

- Analyse/conception

- Rédaction de cahier des charges

- Rédaction de spécifications

- Développement (Réalisation, Test)

- Documentation

- Déploiement



Mes missions m’ont amené à intervenir en tant que développeur, analyste, architecte logiciel et chef de projet technique.



Des projets comportant des phases techniques et fonctionnelles m’ayant permis de travailler en forte autonomie mais également au sein d’équipes de tailles variées.



Ces missions ont été effectuées dans des secteurs variés tels que la grande distribution, l’hôtellerie, la restauration, la gestion commerciale, le partenariat sportif, la gestion de licences logicielles...



Spécialisée en :

- Delphi (7 à XE8) : Applicatif,structures objet, ...

- SQL Server

- Firebird SQL (1.5 à 2.5)

-Interbase

- Langages Pascal Objet

Bonne connaissance en :

-HTML5,JavaScript, JQuery, Symphony2 , PHP, MySQL.

-C, C++.

-Java, JEE.

- PL/SQL,Oracle.

-VB, C#.

Certifiée en C2I.



Fort de ces expériences combinées à une veille technologique permanente, ma rigueur, mon autonomie et ma passion pour le développement seront autant d’atouts pour la réussite de vos projets en environnements Windows, Web, Intranet.



N’hésitez pas à me contacter afin que nous puissions échanger plus en détail.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Delphi

SQL

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Office

Microsoft Excel

InterBase

Oracle

Oracle PL/SQL

jQuery

XML

Visual Basic

Symfony

Personal Home Page

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Linux

JavaScript

Java Enterprise Edition

Java

HTML

Firebird

DTD

Cascading Style Sheets

C Programming Language