Fatia REZALI

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE

2020. animatrice blagnac

2019. Agent restauration Verdun

2017 Restauration collective

2014 Agent de service en crevhe

2011 ASH Maison de retraite sainte sophie 82 Grisolles



2011 Aide à Domicile SMAD 82 Grisolles



2006 Encadrement des enfants Service cantine école Hugues Aufray- Montauban (2ans)



20012004 Animatrice (accompagnement et pratique des sports aux enfants) Montauban



1998 Agent de service Fédération des œuvres laïques Puymorens (1 an)

Ÿ accueil clientèle et service des enfants

Ÿ entretien des locaux



19941999 Animatrice quartier Est Montauban



AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELS



2007 Emballage fruits Bressols

2005 Emballage de fruits Labefeuille Lagarde

2004 Secrétaire administratif Montauban Service

2003 Employée libre-service Champion - Montauban

Ÿ mise en rayons divers

19992000 Ouvrière de production SAGEM - Montauban

Ÿ montage et emballage téléphones portables

1998 Secrétaire médicale Clinique des Chaumes Montauban

1996-1997 Secrétaire Montauban Football Club

1995 Secrétaire SAGEM Montauban

1994 Ouvrière de production Entreprise VALEO Labastide st Pierre

Ÿ montage de câbles de voiture







FORMATION



Certificat de Secrétaire Médico- Sociale (Culture et Formation)

CAP et BEP Communication lycée montauriol Administrative et Secrétariat Formasup Montauban

Maîtrise de logiciels informatique : Word, Excel, Publisher, Power Point, Outlook,

Internet, Intranet.



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES



Née le 29 Juin 1972

Permis B véhicule

Langue : anglais lu, parlé, écrit.



LOISIRS



Basket Ball, Ski, Informatique, voyage.



Mes compétences :

Secretariat

Sérieuse

voir cv