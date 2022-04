Fatia VICTOR

Mes domaines de compétence sont :



- Le Management d'équipes pluridisciplinaires et pluriculturelles,

- Le Management de transition et la conduite du changement,

- Le Management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement (accompagnement aux certifications ISO 9001 et 14 001),

- L'Optimisation des stocks et des flux,

- La Gestion de projets et la conduite du ré-engineering Industriel,

- L'Organisation en Entreprises,

- Les Techniques et les outils de Gestion de Production (Kanban, MRP,...),

- Les Techniques et les outils d’auto-amélioration: Lean Manufacturing, SMED, 5S, KAISEN, TPM,... et bon sens )

- L'implémentation et le déploiement de Progiciels de GPAO, de planification et de gestion commerciale



Mes compétences :

Conduite du changement

Engineering

Environnement

Gestion de production

ISO14001

ISO9001

Kaisen

Kanban

Lean

lean manufacturing

Management

manufacturing

MRP

Optimisation

Organisation

Production

Qualité

Sécurité

smed

Technique

TPM