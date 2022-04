Je suis Fatiha Ayoujil, psychologue clinicienne et psychothérapeute.

Depuis plusieurs années, j’interviens dans le cadre associatif et hospitalier à Paris et ses environs.

Je me suis spécialisée sur la clinique interculturelle, l’anthropologie médicale clinique, l’ethnopsychiatrie, l’addictologie et sur la qualité de vie des malades chroniques.

Grâce à une longue expérience professionnelle de psychothérapeute et des voyages en Afrique du Nord et de l’Ouest, j’ai développé un savoir faire et un savoir être que je mets au service de personnes souhaitant prendre en compte la culture dans leur quotidien professionnel et/ou personnel.



Mes compétences :

Psychothérapie

Ethnopsychologue

Groupe de parole

Formatrice

ETP: Éducation Thérapeutique du Patient