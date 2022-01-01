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Fatiha BELABED

LYON

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Lyon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • ASSOCIATION ACTION AUTISME - FONDATRICE ET PRESIDENTE

    maintenant FAVORISER L INTÉGRATION DES ENFANTS AUTISTES A L ÉCOLE ET DANS LES CENTRES DE LOISIRS PAR LA CRÉATION D UNE PLATEFORME ÉDUCATIVE COMPORTEMENTALE ET LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
    LA PLATEFORME A OUVERT SES PORTES LE 06 JANVIER 2012

  • MECS - Éducatrice spécialisée

    2014 - maintenant

  • POUR UNE ASSOCIATION SEJOUR ADAPTE - ANIMATRICE ET DIRECTRICE

    1999 - 2002 ANIMER ET GÉRER DES CAMPS DE SÉJOUR ADAPTE POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

  • Rectorat - Surveillante d'externat ,assistante d 'education

    1998 - 2010 gestion absence des éléves
    gestion des "flux" d'éléves
    accueil des élèves
    permanences
    animation de club socio-éducatif

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau