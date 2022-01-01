Fatiha BELABED

ASSOCIATION ACTION AUTISME
- FONDATRICE ET PRESIDENTE
maintenantFAVORISER L INTÉGRATION DES ENFANTS AUTISTES A L ÉCOLE ET DANS LES CENTRES DE LOISIRS PAR LA CRÉATION D UNE PLATEFORME ÉDUCATIVE COMPORTEMENTALE ET LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
LA PLATEFORME A OUVERT SES PORTES LE 06 JANVIER 2012
MECS
- Éducatrice spécialisée
2014 - maintenant
POUR UNE ASSOCIATION SEJOUR ADAPTE
- ANIMATRICE ET DIRECTRICE
1999 - 2002ANIMER ET GÉRER DES CAMPS DE SÉJOUR ADAPTE POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
Rectorat
- Surveillante d'externat ,assistante d 'education
1998 - 2010gestion absence des éléves
gestion des "flux" d'éléves
accueil des élèves
permanences
animation de club socio-éducatif