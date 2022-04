Fatiha CHABANE

FONCTION : CONTROLEUR DE GESTION (PERIMETRE DE : 280 MDH – NOMBRE INTERLOCUTEURS : 24)

SECTEUR D’ACTIVITE : GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

Reporting mensuel de gestion (TDB, rapport d’activité…etc.).

Elaboration des prévisions économiques et financières (Plan d’Action, Projection

Mai, Projection Sept…).

Elaboration des budgets et suivi du réalisable

Participation active dans les arrêtés mensuels et bouclage annuel.

Assurer le suivi et l’analyse des indicateurs de performance économique par projet.

Assurer le contrôle budgétaire des comptes de sections et analyser les écarts

Assurer la formation des opérationnels sur les différents outils et les indicateurs de

gestion.

Pilotage, planification et animation des points de gestion avec les opérationnels et

reporter les actions à mener à sa hiérarchie.

Vérifie, contrôle et valide la cohérence des éléments issus des unités

opérationnelles.

Mesurer les écarts, propose des actions correctives et alerter le plutôt possible sa

hiérarchie et le responsable de l’entité en cas de détection de risques ou non

respect de décision pouvant mettre en péril un projet ou une entité

Contrôle et garantie de l’application des règles et des principes de gestion du

Groupe.

Assistance et conseil aux acteurs de l’organisation pour la prise de décision.

Participation à la mise en place du nouveau système d’information (People Soft,

SUPRA).

Accompagner les opérationnels dans l’amélioration de la trésorerie et de

financement Client (FAE, PCA, Echues, Avances…).