Fatiha EL MOUKARRICH

Très bonne gestion des priorités,

Capacité à motiver et à fédérer une équipe autour d’un objectif commun,

Sens de la communication et capacité à transmettre mes connaissances,

Maîtrise de plusieurs langues dans un contexte professionnel,

Maîtrise des outils informatiques et des outils qualité.





Mes compétences :

Auditeur interne

Maitrise Référentiel Sécurité Chèque

Qualité IS0 9001

Audit fournisseurs

Gestion des risques et PCA

RGPD

ISO 27001