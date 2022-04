Fatiha GOUAOU

Chargée de l’encadrement opérationnel d’une équipe de 15 personnes, je gère l’entretien de 2000 logements sur le site de la Duchère (69). J’interviens sur site et supervise le bon fonctionnement des opérations, des équipements et de l’équipe. En parallèle j’interviens comme auditrice interne pour contrôler les procédures internes QUALIBAIL (certification Qualité).



Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités et envisage une mutation géographique dans le quart sud-est de la France.



Mes compétences :

Gestion de projet web

Suivi des réclamations

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Management d'équipe

Suivi de chantiers

Gestion de patrimoine

Pack office