Diplômée de l'ENSAM, je débute ma carrière d'ingénieur à Madagascar.

Optimisation des processus et des flux, mise en place d'un ERP, évolution au sein d'une équipe mobilisée feront naître mon goût pour l'amélioration continue, les challenges et le management d'équipes...pour ne plus me quitter.

Depuis, à travers mes différentes évolutions en Gestion de Production, Compétitivité industrielle et Supply Chain, en France comme à l'international, je développe mon leadership, mon expertise en Lean Manufacturing et ma culture RSE.



Mes moteurs: apprendre, servir et ouvrir le champ des possibles

Si vous les partagez et souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter



Fatiha

gueguen.fatiha@gmail.com



Mes compétences :

Leadership

Lean supply chain

VSM

Production industrielle

Amélioration continue

Analyse de risque

Gestion de projet

Animation de formations

Audit

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

5S