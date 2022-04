Fatiha HADERBACHE

J'occupe actuellement un poste de responsable technique régionale au sein de la société AUDIKA depuis maintenant 27 ans, J'ai évolué vers ce poste suite à des formations et après avoir occupé un poste d'assistante administrative et commerciale.



Mon cursus universitaire initial ( langues étrangères ) m'a permis d'occuper des postes en hôtellerie. J'ai acquis grâce à cela, un esprit d'équipe, une efficacité dans le travail et de la disponibilité envers la clientèle, toujours avec le sourire ! flexibilité, réactivité étaient de rigueur.