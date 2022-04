Fatiha MELLAL

Dotée d'une formation en droit des affaires, enrichie par de solides expériences professionnelles, je dispose des compétences suivantes:



• En gouvernance d’entreprise : pour la gestion et le suivi quotidien de filiales françaises et étrangères, la mise à jour des organigrammes/tableaux de bord des mandats sociaux et des entités, des délégations de pouvoirs HSE, des formalités légales, protection des droits de propriété intellectuelles, le conseil et le soutiens aux mandataires sociaux, introduction en bourse, transformation de sociétés,

• Financière : pour les opérations de restructuration et de haut de bilan, le financement de projets (garantie bancaire, cession Daily, garanties parentales, convention de crédit de financement de projets), le secrétariat juridique en coordination directe avec les Commissaires aux Comptes et le service Finance,

• En Reporting : respect et assistance dans les procédures internes France et Monde,

• En rédaction d’actes : modifications statutaires, rédaction des documents sociaux tels que pactes d’actionnaires, avance en compte-courant, acte de cession de créances, conventions intragroupes, abandon de créances, billet à ordre, gestion des contrats de distribution (contrat de franchise et de location gérance), traité de fusion, actes de cession de contrôle,

• En opération M&A : participation et préparation des audits, cession de fonds de commerce, cession de contrôle,

• En stratégie opérationnelle et statutaire : filialisation d’activités, participation à l’accroissement des activités par la création de nouvelles entités dédiées à l’exploitation d’activités sous forme de délégation de service public ou de sociétés de projets,

• En baux commerciaux

• En contentieux, suivi de sinistres assurance et précontentieux contractuel,

• Recouvrement, suivi/gestion des différentes voies d’exécution et amiable de recouvrement de nos créances

• Gestion contrats privés/publics, appui dans la phase des appels d’offres et suivi de l’exécution contractuelle (réclamations clients, pénalités de retard, retenue de garanties), analyse des conventions de groupement et contrats de maitrise d’œuvre, conseil aux opérationnels, établissement de documents type,

• Dans le conseil et l’assistance aux fonctions supports : Direction Générale, Fiscale, RH, Ethic&Compliance, Communication,

• En veille juridique, note interne,



Mes compétences :

Droit des contrats

droit de la concurrence

droit de la consommation

consultant

juriste

droit des procédures collectives

Droit des sociétés

Baux commerciaux