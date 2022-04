Samira BOUKHANA

Consultante Recrutement / Placement FACE



• Promouvoir la diversité auprès des entreprises (sensibiliser les entreprises à la prévention des discriminations et les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de diversité).

• Identification des besoins des entreprises et proposition des solutions adaptées

• Recherche des candidatures (interroger les bases de données et les CV thèques ; Annonces ; Presse, Internet, Réseaux…)

• Entretien de recrutement, évaluation des compétences et sélections des candidatures

• Ajustement et adéquation postes / profils - Proposer des candidats à l’entreprise

• Placements actifs / Organiser les rencontres et les entrevues avec l’employeur

• Conseil et accompagnement / Coaching individuel et d’équipes / Simulations d’entretiens

• Formation des entreprises à l’égalité de traitement

• Prospection afin de trouver de nouveaux clients (commerciale) /Gestion portefeuille clients



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines