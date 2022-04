Fatiha MENNIS

FORMATION:

Formation Évaluateur Externe ESSMS à AFNOR

Formateur certifié en Process Communication à l’Institut Kahler France

DESS de Management à L’université Sud Toulon Var

Formation d’auditeur à L’Institut Méditerranéen de la Qualité



COMPETENCES:



Process Communication

Process Vente

Prise de Parole en Public

Gestion du stress

Gestion du conflit

Gestion du harcèlement

Améliorer sa mémoire

Management des équipes

Management des organisations

Accompagnement au changement

Animation de groupe de travail

Sensibilisation et formation au management par de Qualité

Accompagnement à la certification (ISO 9001- ISO TS 16 949- …)

Audits qualité interne

Audits des organisations

Suivi et amélioration du système qualité

Gestion et traitement des dysfonctionnements

Analyse des risques,HACCP





Références entreprises:

Amato Transport Affrètement

CIDF

Derichebourg

EHPAD et FJT

IME & SESSAD BELL’ESTELLO

INHNI Marseille- Paris - Strasbourg - Lille

Ligue Française pour la Santé Mentale

Mairie de Gif sur Yvette

Ministère de l'Agriculture

Ministère de l' Education Nationale

Ministère de la Défense

Ministère de l'Intérieur

Office Chérifien des Phosphates MAROC

SEM des écrins Puy St Vincent

SIGEC

Société des Brasseries du MAROC







Références organismes de formation

Esil Polytech - Marseille

KEDGE Business School - Marseille

TEMNA - Paris

USTV - I.U.T – La Garde

GMS Santé - Marseille

Provence Formation – Marseille

Institut Méditerranée de la Qualité – Toulon

Université PAul Cézanne – Aix Marseille III

Université Cadi AYAD – Marrakech MAROC

E.N.C.G – Settat MAROC

Lotus College – Ho-Chi-Minh-City VIETNAM



Mes compétences :

