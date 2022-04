Franck ARAUJO

Permanent de la CCI Marseille-Provence depuis 2000, après avoir occupé des fonctions de conseiller au commerce, puis à la création d'entreprise pendant 4 ans, je suis impliqué depuis début 2004 dans le vaste domaine de l'innovation et du transfert technologique sur la région PACA (membre du RDT http://www.rdt.fr/ ).

Essentiellement tourné vers la création d'activités innovantes, nous proposons des prestations d'accompagnement des porteurs de projets innovants et des start up à fort potentiel de croissance dans tous les domaines technologiques.

Les TIC et principalement les contenus interactifs et les usages numériques constituent mon coeur de spécialité assortie d'une expertise en télécoms.



- Dès 2004, participation à l'animation des clusters "MedInSoft"Array (éditeurs de logiciels du grand sud) et "MedMultiMed"Array (web agency, communication, multimedia). Dans le cadre du programme IMInD (www.i-mind.fr), modeste participation à la structuration de la filière "Open Source/Logiciel Libre"Array à l'échelle régionale.

- Participation à plusieurs projets européens dans différents programmes (5ème & 6ème PCRD, Interreg, eTen, Leonardo, MED)

- Leader sur projets Interreg IIIb et MED (www.insmed.eu)



De 2006 à 2013, j'ai animé une équipe (6 cadres et 2 assistantes) pluridisciplinaire tournée essentiellement vers le Management de l'Innovation et l'Accompagnement de Projets Innovants (MInAPI) en matière de Stratégie, Marketing et Financements.

Depuis mi 2013, j'anime le service expert "Création-Reprise, Transmission et Financement" de la Direction "Appui aux Entreprises".



En 2014, j'ai lancé un nouveau magazine dédié à tous les acteurs du développement économique et de l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales "Entreprendre & Territoires"Array



Mes compétences :

Strategy

Marketing

Conseil

Europe

Innovation

Accompagnement