Fatiha SEFIANI

Bonjour



je suis une marocaine âgée de 40 ans j'ai une expérience très riche assistanat et centres d'appels ce qui m'a permis d'être polyvalente .Pour les centres d'appels j'ai appris toutes les astuces de marketing aussi la discipline ( ponctualité , professionnalisme ...)

Avec les autres organismes j'ai travaillé dans différents domaines comme assurance donc je sais élaborer par ex des contrats d'assurance , archives , gestion des e-mails ....)



Mes compétences :

Recouvrement

Gestion des ressources humaines, communication

Comptabilité

Marketing, gestion commerciale, ventes

Bureautique : Word, Excel, Outlook

Aisance relationnelle et sens organisationnel

Réservation en hôtellerie

Organisation du travail