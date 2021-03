Animée par la prévention des risques professionnels depuis plus de 20 ans et diplômée en Master 2 Psychologie du travail et Ergonomie, je vous accompagne dans vos projets d'amélioration des conditions de travail.



J'interviens régulièrement dans tous les secteurs d'activité et pour tous les corps de métier, ainsi qu'en direction des entreprises de toutes tailles : de l'artisan, au professionnel libéral jusqu'aux grandes entreprises internationales.



Dans le cadre du télétravail, je peux également vous accompagner dans la conception d'un poste de travail à domicile et adapté à vos besoins.



Prestations auprès des entreprises, des services de santé au travail,

des cabinets d'expertise et des professionnels :

- Etude de poste / Intervention ergonomique

- Conception et Aménagement de poste de travail

- Démarche de prévention des risques professionnels

- Maintien dans l'emploi

- Travail sur écran

- Diagnostic TMS PRO

- Télétravail

- Accompagnement aux projets d'amélioration des conditions de travail



A très bientôt,

FATMA KABA