Nieves ALONSO

Bonjour,



après avoir obtenu mon DEA, j'ai mené une mission auprès de la SAUR, l'objectif était de mettre en exergue la responsabilité des autorités publiques lors d'un litige qui avait opposé les usagers et la SAUR.



Au sein du réseau de la Caisse d'Épargne, le contact clientèle est quelque chose qui me motive. rencontrer les personnes, mettre en place avec eux les solutions pour préparer leurs projets et les accompagner lors de la réalisation de ceux ci est une réelle satisfaction. d'autant que derrière chaque client se trouve une situation particulière avec ses implications juridiques et fiscales; à chaque situation, sa solution.



aujourd hui, je mets en pratique mes connaissances au service de la relation client. La finalité de mon poste est l accompagnement des collaborateurs dans leur quotidien ainsi qu a l'occasion des évolutions de carrière ou de la gamme de nos produits.



la diversité du travail reste un caractère essentiel des opportunités que je recherche.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Rigueur