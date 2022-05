Marina PAILLARD

Intégrée au sein du groupe Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire depuis 2003.

Responsable agence et de collaborateurs depuis plus de 6 ans.



-Commercial

Gestion de portefeuille clients particuliers avec performances techniques, précises et commerciales.

Travail en synergie avec le marché des professionnels plus précisément les professions libérales, et celui de la gestion de patrimoine.

Analyse et de maitrise du risque



-Management dirigé vers le digital

Pilotage rigoureux des objectifs fixés

Communication et diffusion des directives et stratégies définies par la direction au sein de l'équipe ( briefings, Entretiens collaborateurs, accompagnement , organisation de réunion)

Animation commerciale des challenges, en donnant du sens aux actions mises en place

Coaching personnalisé auprès des collaborateurs pour améliorer les performances de chacun et les accompagner au sein de leur carrière.



Mes compétences :

Pilotage d'activité

Techniques de vente

Management commercial

Animation commerciale

Réactivité

Réseaux sociaux

Coaching d'équipe