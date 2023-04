Fatou TALL

En tant que Mentor busines et Consultante en Stratégie de marque et Optimisation du temps, mon rôle est de vous accompagner et vous donner l'élan nécessaire pour structurer votre projet, gagner en clarté et atteindre vos objectifs.



En accompagnement personnel ou en petit comité, je vous donne toutes les clés pour mettre en lumière vos talents et vivre une vie professionnelle en phase avec vos aspirations et votre personnalité.