Favereau MARC

Autodidacte, manager passionné, ma rigueur et ma force de proposition m'ont permis de développer une relation privilégiée avec l'ensemble de mes collaborateurs, allant jusqu'à soixantaine dix personnes, dans le but d'atteindre un objectif commun : la satisfaction client.

Personne fédératrice, je fais preuve d'une grande capacité d'adaptation. Mon autonomie, ma polyvalence et ma simplicité sont mes meilleurs atouts.

La pratique du rugby à haut niveau m'a permis de transmettre ses valeurs à mes équipes en termes de cohésion, d'esprit d'équipe et de partage, le tout dans le respect des règles et consignes.

Dans l'exercice de mes différentes expériences de manager, j'ai pu mettre en pratique les qualités et les compétences nécessaires pour mener à bien l'exploitation quotidienne des équipes, la mise en place des indicateurs de qualité, de productivité et la maîtrise des différents systèmes d'informations.

Mes qualités en terme de communication et d'écoute m'ont également permis de faciliter la mise en place, le paramétrage d'un nouveau WMS et de pouvoir par la suite intégrer l'équipe projet VOICE PICKING de la conception jusqu'à l'intégration d'une solution de préparation vocale.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Gestion de stock & d'entrepôt

WMS LM7

Logistique

WMS

Stockage

Management

Relation sociale