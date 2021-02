Développeur / intégrateur web depuis dix ans, j'ai diverses expériences en agence digitale et en tant que freelance.



J'ai géré à travers mes différents projets les aspects Frontend et Backend d'une application web ainsi que la conduite de projet ( incluant les estimations de temps et de coûts ).



Mes compétences :

Javascript

Mixage audio

HTML

CSS

Mysql

PHP 5

Zend PHP Framework 2

Actionscript 3

Actionscript 2

Magento

Mongo DB

JQuery

Android natif

PhoneGap

Wordpress

Drupal 8

Drupal 7