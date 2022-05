Fayçal REBAI

Diplômé en Sciences commerciales spécialité finance, ainsi que d’un master en gestion des entreprises à l’école supérieure de gestion de Paris, Je suis particulièrement fier de ma capacité à identifier les tendances émergentes dans les secteurs économique, politique et financier en fournissant des commentaires perspicaces.



Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur, pratiquant trois langues étrangères, j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel que professionnel







Mes compétences :

Communication

Diplomatie

Ecoute

Empathie

Organisation

Perseverance

Qualité

Qualité d'écoute

Rigueur

sens de l'organisation

Ténacité

Audit des coûts dans le domaine petrolier

Conduite d'une mission d'audit

Audit interne

Chef de mission d'audit