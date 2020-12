Faye ALIOUNE

Formation Commerciale Accompagnement Terrain F2V

- Prospection , Développement de Portefeuille - Gestion Commerciale , Gestion relation client

- Spécialiste Marchés Africains ; CEDEAO & CEMAC .

•Expertise confirmée en ventes locales et distribution - Manager confirmé, polyvalent, gestion et planification Ventes - Marketing - Communication

•Spécialiste de produits de grande consommation.

.Maitrise des réseaux de distribution d'Afrique UEMOA / CEDEAO /CEMAC / SADC et EUROPE (France, Italie, Belgique et Espagne).

•Maitrise environnement macroéconomique UEMOA / CEDEAO / CEMAC / MENA

•Bonne présentation, forte adaptation à la pression, facilité de communication, rigoureux et ponctuel , fédérateur de compétences. Formateur