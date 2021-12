Je suis Feiza MEDJAHDI, diplômée d'un BTS en comptabilité et Gestion des Organisations.

J'ai exercé le métier d'assistante comptable pendant trois ans.

ordonnée, polyvalente, et dotée d'une grande capacité d'adaptation, je serai ravie de communiquer et échanger avec vous sur le métier du comptable, et éventuellement à travailler avec vous.

n'hésitez pas à me contacter.



Feiza MEDJAHDI



Mes compétences :

Participer aux travaux de fin d'exercice

Utiliser les outils informatiques et les logiciels

Effectuer le rapprochement bancaire

Etablir les factures

Répondre aux demandes des clients

Saisir les factures d’achat ou de vente