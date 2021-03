Actuellement en CDI à mi temps au sein d'un cabinet de médecine générale où je suis secrétaire médicale à Mâcon et aide technique. Ce poste est intéressant et riche mais je reste à l'écoute d'autres opportunités telles que médecine du travail ou poste avec des horaires regroupés car je travaille sur des plages horaires peu compatibles à long terme avec des enfants.



Mes compétences :

Préparation matériel médical

Pointages

Accueil physique et téléphonique

Pose de holter et Mapa