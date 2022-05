Philippe DESNOUES 57 ans Directeur artistique, metteur en scène, scénographe et Producteur de spectacles. Diplômé d’étude supérieures D’Art Dramatique à Genève, je suis aussi "Coach certifié, préparateur mental diplômé et compétiteur passionné d’ultra trails internationaux (Diagonale des fous, Marathon du Mont Blanc, Aiguilles Rouges, Marathon des sables 2009, 2015, etc..).

Après des études au conservatoire de Genève et une carrière de comédien d'une quinzaine d'années à la télévision, au théâtre et à la radio Suisse Romande, je deviens en 1993 Directeur de production du parc Astérix. Je réalise "Mains basses sur la Joconde", "Les stars de L'Empire" et de nombreux festivals des Arts de Rue pour ce même site. Après la création de mon entreprise 10-43, PRODUCTIONS, je mets en scène et produis des spectacles issus du répertoire classique mais, conjointement aussi, d'autres de pur divertissement familial. Ces créations a destination "d'Artscénique" et "Pôle Nord Évènement" ont déjà accueilli plus de 2 millions de spectateurs lors des séances organisées dans les plus grands Zéniths français depuis 2006. Malgré un planning très chargé en 2014 avec 35 séances de Zénith et la reprise en tournée nationale du « Clan des Veuves », la célèbre pièce de Ginette Garcin, interprétée cette saison par Stone, Sophie Darel et Claudine Barjol, pour les rôles principaux, je me consacre à d'autres passions, la scénographie et la réalisation de grands Évènements internationaux. Directeur artistique pour la société EGANEO au Maroc, je scénographie et organise la programmation à Ouarzazate, du premier « Morocco Solar Festival ». Comme son nom l'indique cet évènement est dédié (tout en proposant une très riche diversité artistique) au développement et à la promotion de l'énergie Solaire.