Traductrice littéraire depuis 1997, adaptatrice dans l'audiovisuel depuis 2001.

Correctrice depuis 1988. Assistante d'édition de 1988 à 1992.



Mon site : www.troller.org



Profil ATLF : https://www.atlf.org/repertoire-des-traducteurs/troller/



Pour la Jeunesse, voir http://repertoire.la-charte.fr/repertoire/i1330-fenn-troller



Animations autour de la traduction dans les écoles, bibliothèques et médiathèques

("Un petit mot pour vous remercier, les accueils se sont super bien déroulés et vous avez su parfaitement bien vous adapter à chaque classe. Tous les enseignants ont apprécié la qualité de votre intervention, les élèves en ont conservé un bon souvenir et vous avez éveillé leur curiosité à propos de votre métier." - médiathèque du Cannet-des-Maures, 2011)



Mes compétences :

Littérature

Art

Audiovisuel

Traduction

Culture

Édition

Cinéma

Relecture / corrections

Correction orthographique

Arts et culture

Traduction anglais français