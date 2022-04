Catherine GUILLET

- Coaching individuel et d'entreprise : Intégration culturelle et linguistique des expatriés / Accompagnement dans la construction du message commercial en vue de l'ouverture sur des marchés anglophones / Accompagnement vers une maîtrise confiante de la communication transculturelle / Traduction de ses motivations en actions



- Traduction/Rédaction, domaines presse magazine, universitaire, audiovisuel, littérature



Langues utilisées : anglais et français



Mes compétences :

Anglais

Coaching

Formation

Traduction

Traduction anglais